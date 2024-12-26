Milan, svolta a sinistra (quasi) completata: sondaggio per Parisi

Anthony Ferrara · Pubblicato il 26 Dicembre 2024 · Aggiornato il 26 Dicembre 2024

Mercato Milan: la necessità di reperire un vice Theo Hernandez potrebbe condurre i rossoneri a Firenze, con Fabiano Parisi obiettivo concreto

MILAN PARISI – Finestre del mercato spalancate per il Milan, con i radar del Diavolo puntato verso Firenze, laddove una complicata situazione ambientale potrebbe favorire un’interessante operazione di mercato. Questioni ambientali, in viola, che si riflettono anche a Milanello, luogo in cui le continue incognite sul binario di sinistra, precisamente al numero 19, non consentono di schiarire il cielo dalle continue nubi che avvolgono il futuro di Theo Hernandez, terzino francese la cui scadenza contrattuale è fissata al 30 giugno 2026. Necessario trovare una soluzione al rebus nell’immediato, con l’adattamento di Jimenez; doveroso rivolgere uno sguardo all’avvenire, a caccia del vice Theo. Un profilo rientrato in auge sarebbe quello di Fabiano Parisi.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il board rossonero avrebbe già sondato il terreno con l’agente dell’esterno viola, Mario Giuffredi, il quale ha già preventivato l’uscita del proprio assistito dalla porta principale di casa Fiorentina. Già pallino fisso dei rossoneri dai tempi di Empoli, Parisi rappresenterebbe una soluzione più che valida anche in ottica liste calciatori italiani che compongono la rosa a disposizione di Mister Fonseca.

L’eventuale affondo sul profilo del classe 2000 potrebbe anche condurre lo stesso Jimenez sulla corsia di competenza, la destra, per mettere in discussione la posizione di Emerson Royal e sopperire alla (ormai) scontata partenza di Davide Calabria, per il quale le trattative rinnovo contrattuale vivono una fase di stallo da mesi. L’avvicendamento in corsia condurrebbe, dunque, il Diavolo a Firenze per scavalcare la concorrenza della Juventus su Fabiano Parisi, possibile nuova freccia nell’arco di Fonseca.

