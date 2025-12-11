Milan su Zirkzee: duello di mercato con la Roma per l’olandese

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Dicembre 2025

Milan rilancia per Zirkzee

Il ritorno del Milan su Joshua Zirkzee non è un semplice sondaggio. È un segnale preciso rivolto alla concorrenza e alla Roma, che da settimane monitora l’attaccante olandese. La stagione in Premier League con il Manchester United gli ha concesso meno spazio del previsto, e ciò ha riaperto una pista che sembrava tramontata nell’estate 2024, quando le commissioni richieste dall’entourage avevano bloccato tutto.

Ciò che significa davvero è che il club rossonero vede in Zirkzee un profilo perfetto per innalzare il livello tecnico e dare una nuova dimensione al reparto offensivo. La situazione attuale del giocatore rende l’operazione più accessibile e il momento, dal punto di vista strategico, è favorevole.

Il piano rossonero

Il DS Tare ha in mente una formula chiara: un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Una proposta che potrebbe incontrare le esigenze dello United, ma che richiede ancora l’apertura di un tavolo vero e proprio. L’obiettivo è definire un percorso sostenibile, soprattutto se a gennaio dovesse concretizzarsi l’addio di Santiago Gimenez, sempre più al centro di riflessioni interne.

Zirkzee è tornato in cima alla lista rossonera e la sua situazione potrebbe diventare una delle trame più calde della finestra invernale. La sfida con la Roma è solo all’inizio, e la strategia del Milan sembra già tracciata.