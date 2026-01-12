Milan su Zaniolo: intreccio con Napoli e Udinese

Zaniolo torna al centro del mercato

Il nome di Nicolò Zaniolo torna con forza nelle agende del calciomercato italiano. Il Milan sta monitorando con attenzione la situazione del centrocampista offensivo classe 1999, reduce da una stagione che lo ha rimesso al centro del dibattito tecnico dopo anni segnati da discontinuità e scelte complesse. L’interesse rossonero è concreto, anche se ancora in fase esplorativa, e si inserisce in uno scenario più ampio che coinvolge Udinese, Napoli e Galatasaray.

La posizione dell’Udinese e i numeri stagionali

Attualmente in prestito all’Udinese, Zaniolo ha ritrovato continuità in Serie A, collezionando 18 presenze, 5 gol e 2 assist. Numeri che certificano un impatto reale. Il club friulano valuta il riscatto fissato a 10 milioni di euro, cifra che potrebbe rappresentare un passaggio chiave prima di qualsiasi ulteriore trattativa. Il valore di mercato stimato da Transfermarkt è di 13 milioni di euro, in linea con le prestazioni offerte.

Milan e Napoli osservano

Il Milan riflette sull’opportunità tecnica ed economica, consapevole della duttilità del giocatore e della sua esperienza internazionale. Anche il Napoli segue con attenzione l’evoluzione del dossier, pronto a inserirsi qualora si aprissero margini concreti. Sullo sfondo resta il Galatasaray, proprietario del cartellino, che osserva l’asta potenziale.

Un’occasione da valutare con equilibrio

Dopo stagioni complesse e valutazioni passate ben più elevate, Nicolò Zaniolo rappresenta oggi un profilo di rilancio. Per il Milan, la scelta richiederà lucidità: talento evidente, ma da incastrare nel progetto giusto. Ecco il punto. Il mercato dirà se sarà il momento giusto.