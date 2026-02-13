 Salta al contenuto
Milan su Victor Munoz: talento dell’Osasuna nel mirino

Cristiano Abbruzzese
1 min
Victor Munoz

Profilo giovane e già internazionale

Il Milan guarda al futuro e torna a monitorare Victor Munoz, esterno offensivo classe 2003 oggi all’Osasuna. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, i rossoneri seguono con attenzione il talento spagnolo, nome già sondato la scorsa estate anche in un colloquio con Zlatan Ibrahimovic.

Cresciuto tra Barcellona e Real Madrid, dopo l’esperienza al Real Madrid Castilla chiusa con 11 gol e 7 assist, Munoz ha compiuto il salto a Pamplona. In stagione ha collezionato 5 reti e 4 assist tra Liga e Coppa del Re, confermando progressi e personalità.

Clausola e concorrenza

L’Osasuna ha investito 5 milioni per il 50% del cartellino, più bonus. La clausola rescissoria è fissata a 40 milioni, mentre il Real Madrid mantiene un diritto di riacquisto nelle estati 2026, 2027 e 2028. A gennaio il Sunderland, club di Premier League, ha presentato un’offerta da 25 milioni, respinta. Il club spagnolo valuterà eventuali proposte solo in estate.

Compatibilità tattica

Victor Munoz è rapido, incisivo nell’uno contro uno, capace di creare superiorità numerica. Nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri potrebbe agire da seconda punta, ma sarebbe un adattamento. Il talento c’è, l’investimento sarebbe importante. Il Milan riflette: operazione da prospettiva, non immediata.

