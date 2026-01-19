Milan su Tiago Gabriel: osservato speciale, ma l’affare è estivo

Il Milan ha un nome in cima alla lista per il futuro del proprio reparto difensivo: Tiago Gabriel, il giovane centrale del Lecce classe 2004. La dirigenza rossonera ha avuto modo di osservarlo da vicino nel recente match a San Siro, confermando l’interesse per un profilo considerato tra i più promettenti del campionato.

Una valutazione da big e il nodo salvezza

Il Lecce, attraverso il suo direttore tecnico Pantaleo Corvino, ha fissato una valutazione chiara e netta: per Tiago Gabriel non si parla di meno di 25 milioni di euro. Il club salentino ha già respinto un’offerta da 20 milioni dal Brentford, considerata inadeguata. Tuttavia, la trattativa è considerata impraticabile nel mercato di gennaio. Il motivo è duplice: l’alto costo e la volontà del Lecce, impegnato nella lotta per la salvezza, di non privarsi di un pilastro della difesa a campionato in corso. Lo stesso Corvino ha ammesso di aver rifiutato “offerte importantissime” per non destabilizzare la squadra.

Una corsa a più squadre, con il Milan in prima fila

L’interesse del Milan non è isolato. Il talento portoghese piace anche a Juventus e Inter, creando una potenziale battaglia tricolore. A complicare ulteriormente il quadro si aggiungono i club della Premier League, come Bournemouth, West Ham United e lo stesso Brentford, pronti a sfruttare la loro potenza finanziaria. È quindi probabile che la partita per Tiago Gabriel si giochi davvero solo nella prossima estate, quando il Lecce potrà massimizzare il ricavato della cessione.

La strategia rossonera: un investimento per il domani

Per il Milan, Tiago Gabriel rappresenta un tipico investimento di prospettiva. I dirigenti rossoneri lo considerano un “prospetto futuribile”, un giocatore su cui costruire la difesa dei prossimi anni. L’idea è di inserirlo gradualmente in un reparto che necessita di ricambio e qualità giovane. L’osservazione attenta e il mantenimento dei contatti nelle prossime settimane saranno cruciali per posizionarsi al meglio in vista della trattativa estiva, quando il mercato sarà più fluido e le intenzioni del Lecce più definite.