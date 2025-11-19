Milan su Thomas Kristensen, l’Udinese apre alla possibile cessione

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Novembre 2025 · Aggiornato il 19 Novembre 2025

Il profilo monitorato dal Milan

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan sta valutando con attenzione Thomas Kristensen, protagonista di un avvio di stagione convincente prima della lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore dell’Udinese è fuori da circa un mese e mezzo, ma il rendimento mostrato in autunno ha lasciato un’impressione chiara: il danese possiede struttura, personalità e margini di crescita utili al progetto tecnico rossonero.

Il costo e lo scenario dell’Udinese

Il prezzo fissato dall’Udinese oscilla tra i 15 e i 20 milioni. La valutazione tiene conto dell’infortunio, ma anche del potenziale del giocatore, che resta elevato. La squadra friulana ha saputo reggere bene le ultime settimane senza di lui, un dettaglio che potrebbe agevolare una futura trattativa. La dirigenza valuta offerte e resta aperta alla possibilità di una cessione già nella sessione invernale.

Le mosse del Milan in vista di gennaio

Il Milan prepara il mercato di riparazione con l’obiettivo di intervenire in difesa. Le parole di Igli Tare, che ha sottolineato la ricerca di opportunità funzionali, riflettono l’orientamento attuale dei rossoneri. In questo quadro, Kristensen emerge come un’opzione concreta e alla portata: il possibile rientro tra due o tre settimane lo rimetterebbe in campo in tempo utile per un’eventuale transizione a Milano.

La situazione resta in evoluzione, ma il nome di Thomas Kristensen si avvicina sempre più al dossier del Milan per gennaio.

LEGGI ANCHE: