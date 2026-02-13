Milan su McKennie, ma la Juve accelera sul rinnovo
Allegri osserva, la Juve si muove
Il nome di Wesley McKennie entra con forza nei radar del Milan. Il centrocampista della Juventus, in scadenza il 30 giugno, è tra i profili valutati dai rossoneri in vista delle opportunità a parametro zero. La stima di Allegri è nota, così come il legame con Pulisic, fattore che potrebbe facilitare un eventuale approdo in rossonero.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti informali per approfondire la situazione. Il Milan riflette, senza affondi ufficiali per McKennie, ma con attenzione concreta.
Rendimento e centralità
La Juventus, però, non intende restare a guardare. McKennie è tra i migliori per rendimento: 4 gol e 3 assist in Serie A, 3 reti in Champions League, un sigillo in Coppa Italia. Con Spalletti ha alzato ulteriormente il livello, confermandosi pedina chiave per intensità e duttilità.
L’Ad Comolli e il Ds Ottolini sono in pressing per il rinnovo. L’idea è un prolungamento triennale a 4 milioni annui, rispetto ai 2,5 attuali. Uno sforzo importante per blindare un giocatore seguito anche da club di Premier League, La Liga, Ligue 1, Super Lig e MLS.
Duello italiano
Su McKennie si registrano interessi anche di Inter e Roma. La partita è aperta. La Juventus vuole evitare di perdere un titolare a zero, il Milan studia l’occasione. Febbraio è il mese delle strategie. Le prossime settimane diranno se sarà rinnovo o derby di mercato.