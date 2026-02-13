 Salta al contenuto
Milan su McKennie, ma la Juve accelera sul rinnovo

Cristiano Abbruzzese
2 min
Weston McKennie Inter zero
Foto © Stefano D'Offizi

Allegri osserva, la Juve si muove

Il nome di Wesley McKennie entra con forza nei radar del Milan. Il centrocampista della Juventus, in scadenza il 30 giugno, è tra i profili valutati dai rossoneri in vista delle opportunità a parametro zero. La stima di Allegri è nota, così come il legame con Pulisic, fattore che potrebbe facilitare un eventuale approdo in rossonero.

Nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti informali per approfondire la situazione. Il Milan riflette, senza affondi ufficiali per McKennie, ma con attenzione concreta.

Rendimento e centralità

La Juventus, però, non intende restare a guardare. McKennie è tra i migliori per rendimento: 4 gol e 3 assist in Serie A, 3 reti in Champions League, un sigillo in Coppa Italia. Con Spalletti ha alzato ulteriormente il livello, confermandosi pedina chiave per intensità e duttilità.

L’Ad Comolli e il Ds Ottolini sono in pressing per il rinnovo. L’idea è un prolungamento triennale a 4 milioni annui, rispetto ai 2,5 attuali. Uno sforzo importante per blindare un giocatore seguito anche da club di Premier League, La Liga, Ligue 1, Super Lig e MLS.

Duello italiano

Su McKennie si registrano interessi anche di Inter e Roma. La partita è aperta. La Juventus vuole evitare di perdere un titolare a zero, il Milan studia l’occasione. Febbraio è il mese delle strategie. Le prossime settimane diranno se sarà rinnovo o derby di mercato.

