Milan su Mateta: pista concreta, il Crystal Palace apre alla cessione

24 Novembre 2025

Il Milan prepara l’assalto a Jean-Philippe Mateta

Il Milan torna sul mercato degli attaccanti e punta con decisione su Jean-Philippe Mateta, protagonista in Premier League con il Crystal Palace. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il francese guarda con interesse alla Serie A e considera l’opportunità di approdare a San Siro come un passo naturale della sua carriera.

Il contratto di Mateta entra negli ultimi diciotto mesi, un dettaglio che ha congelato il rinnovo e attirato nuovi pretendenti. Le fonti vicine al Crystal Palace confermano che l’attaccante è aperto alla cessione, convinto che sia il momento di misurarsi in un campionato diverso.

Il Crystal Palace non chiude, ma vuole trattare

La valutazione del club inglese è scesa rispetto alla scorsa estate. Allora il prezzo di 50 milioni di sterline aveva raffreddato il Milan, nonostante Massimiliano Allegri consideri Mateta il profilo ideale come numero 9. Ora le richieste oscillano tra 35 e 40 milioni, cifra che potrebbe riaprire concretamente il dossier.

Fonti interne al Crystal Palace spiegano che la società non intende ostacolare il trasferimento, purché arrivi un’offerta coerente con il valore del giocatore.

Il giocatore spinge per la Serie A

Già lo scorso luglio Mateta aveva incaricato i suoi agenti di favorire un passaggio in rossonero. L’idea di vestire la maglia del Milan resta forte e il club valuta tempi e modalità per affondare il colpo nella prossima finestra.

