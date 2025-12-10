Milan su Lucca, possibile scambio col Napoli: i nodi dell’operazione
Milan su Lucca, il punto sulla trattativa
Il milan ha riacceso i fari su Lorenzo Lucca, finito ai margini nel napoli di Antonio Conte. Il rientro di Romelu Lukaku chiuderà ulteriormente gli spazi all’attaccante, che ora guarda con interesse alle proposte in arrivo. L’indiscrezione rilanciata da Matteo Moretto ha alimentato il dibattito: i rossoneri valutano un’operazione che potrebbe includere Ruben Loftus-Cheek come contropartita tecnica.
Il profilo di Lucca piace alla dirigenza milanista da tempo. La combinazione tra età, struttura fisica e margini di crescita lo rende un obiettivo credibile per rafforzare il reparto offensivo. L’ipotesi di uno scambio, però, apre una serie di variabili che il club sta affrontando con cautela.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
I due ostacoli che complicano lo scambio
Il primo nodo riguarda la formula con cui il Napoli ha prelevato Lucca dall’udinese. L’operazione si basa su un prestito con obbligo di riscatto, vincolo che rende possibile uno scambio solo a una condizione: gli azzurri dovrebbero anticipare la cifra del riscatto già nel mercato di gennaio. Una scelta onerosa, che richiede valutazioni interne precise.
L’altro ostacolo dipende dal futuro di Santiago Gimenez. Il club partenopeo non intende privarsi di Lucca senza certezze sul destino del centravanti messicano in forza al Milan. Tutto ruota attorno alle eventuali offerte che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.
In questo incastro di strategie, il Milan osserva e lavora. La pista resta viva, ma serviranno le condizioni giuste per trasformarla in un vero affare.