Milan su Kaio Jorge: idea concreta per rinforzare l’attacco

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 24 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Milan sulle tracce di Kaio Jorge

Il Milan ha acceso i riflettori su Kaio Jorge, ventitreenne attaccante brasiliano oggi al Cruzeiro. Il club studia nuovi innesti per gennaio e considera il giocatore un’opportunità interessante, soprattutto per la crescita mostrata nell’ultimo anno. In Brasile è diventato il capocannoniere del campionato, un dato che conferma la sua rinascita dopo un periodo complicato in Italia con la Juventus.

La crescita al Cruzeiro e il peso dei numeri

Il rendimento al Cruzeiro ha riportato Kaio Jorge al centro del mercato. Secondo le analisi di Transfermarkt, il suo valore si attesta sui diciassette milioni di euro, una cifra coerente con le sue prestazioni attuali. Il contratto è valido fino al 2028, un dettaglio che potrebbe rendere l’operazione più articolata ma non impossibile, soprattutto se il Milan decidesse di accelerare.

Il ruolo di Allegri e l’interesse dall’estero

Dall’ambiente rossonero emerge un dettaglio curioso. Massimiliano Allegri, che lo ha allenato alla Juventus, sarebbe pronto a suggerire il suo nome come rinforzo ideale. Uno scenario non nuovo, considerando le operazioni portate avanti dal tecnico con altri ex giocatori. Intanto, dall’Inghilterra resta vigile l’Aston Villa, segnale di un mercato ampio attorno al giocatore.

Una pista concreta per gennaio

Il Milan osserva e valuta. L’identikit di Kaio Jorge combacia con le esigenze tecniche della squadra. La sessione di gennaio potrebbe diventare il momento decisivo per trasformare questo interesse in una trattativa reale.

