Milan su Kaio Jorge: idea concreta per rinforzare l’attacco
Foto © Stefano D’Offizi
Milan sulle tracce di Kaio Jorge
Il Milan ha acceso i riflettori su Kaio Jorge, ventitreenne attaccante brasiliano oggi al Cruzeiro. Il club studia nuovi innesti per gennaio e considera il giocatore un’opportunità interessante, soprattutto per la crescita mostrata nell’ultimo anno. In Brasile è diventato il capocannoniere del campionato, un dato che conferma la sua rinascita dopo un periodo complicato in Italia con la Juventus.
La crescita al Cruzeiro e il peso dei numeri
Il rendimento al Cruzeiro ha riportato Kaio Jorge al centro del mercato. Secondo le analisi di Transfermarkt, il suo valore si attesta sui diciassette milioni di euro, una cifra coerente con le sue prestazioni attuali. Il contratto è valido fino al 2028, un dettaglio che potrebbe rendere l’operazione più articolata ma non impossibile, soprattutto se il Milan decidesse di accelerare.
Il ruolo di Allegri e l’interesse dall’estero
Dall’ambiente rossonero emerge un dettaglio curioso. Massimiliano Allegri, che lo ha allenato alla Juventus, sarebbe pronto a suggerire il suo nome come rinforzo ideale. Uno scenario non nuovo, considerando le operazioni portate avanti dal tecnico con altri ex giocatori. Intanto, dall’Inghilterra resta vigile l’Aston Villa, segnale di un mercato ampio attorno al giocatore.
Una pista concreta per gennaio
Il Milan osserva e valuta. L’identikit di Kaio Jorge combacia con le esigenze tecniche della squadra. La sessione di gennaio potrebbe diventare il momento decisivo per trasformare questo interesse in una trattativa reale.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League