Milan su Joe Gomez: il Liverpool apre alla cessione a gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 23 Ottobre 2025 · Aggiornato il 23 Ottobre 2025

Il Milan torna su Joe Gomez, il Liverpool valuta la cessione

Il Milan è tornato sulle tracce di Joe Gomez, difensore del Liverpool, già cercato nella scorsa estate. Secondo quanto riportato da Team Talk, il club rossonero considera l’inglese una soluzione ideale per rinforzare la retroguardia in vista della seconda parte della stagione 2025-26.

La strategia del Liverpool: addio possibile solo con un sostituto

A Liverpool non escludono la partenza di Gomez, ma la decisione dipenderà dall’arrivo di un nuovo difensore. Il tecnico Arne Slot non vuole indebolire il reparto senza avere alternative pronte, motivo per cui la cessione potrebbe concretizzarsi solo a mercato inoltrato.

Le cifre dell’operazione e la posizione del Milan

Il Liverpool valuta Joe Gomez tra i 10 e i 15 milioni di euro, una cifra considerata sostenibile dal Milan, che punta a un’operazione intelligente dal punto di vista economico e tecnico. I dirigenti rossoneri vedono in lui un profilo esperto, duttile e in grado di adattarsi a più ruoli della linea difensiva.

Prossime mosse e tempi dell’affare

La trattativa resta in fase esplorativa, ma il Milan è pronto ad accelerare se il Liverpool troverà il sostituto giusto. La sessione invernale di calciomercato 2026 potrebbe dunque riportare Joe Gomez al centro di una trattativa tra due dei club più prestigiosi d’Europa.

