Milan su Goretzka: Tare all’attacco per il tedesco in scadenza

Il mercato estivo del Milan potrebbe già avere un nome di riferimento assoluto: la dirigenza rossonera, infatti, è entrata in azione con decisione per Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Nelle ultime ore si sono svolti nuovi contatti tra il board di via Aldo Rossi, guidato dal direttore sportivo Igli Tare, e l’agenzia Roof, che gestisce gli interessi del giocatore.

Tare è un grande ammiratore di Goretzka e, sull’onda del colpo a parametro zero riuscito la scorsa estate con Luka Modrić, vorrebbe replicare l’operazione portando a Milano un altro giocatore di esperienza, classe e leadership. Il primo, fondamentale passo sembra essere stato compiuto: dal contatto è emerso il gradimento del trentenne della Nazionale tedesca per il progetto Milan, un primo segnale positivo che apre la strada a dialoghi più concreti.

Un profilo appetibile, ma la concorrenza è agguerrita

Le ragioni dell’interesse del Milan sono evidenti. Leon Goretzka rappresenta un profilo di centrocampista completo, versatile e con esperienza internazionale, in un momento in cui non è più considerato un titolare inamovibile a Monaco di Baviera. La possibilità di acquisirlo a parametro zero, data la scadenza imminente del suo contratto, lo rende un’opportunità di mercato di grande fascino.

Tuttavia, l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice. Il Milan dovrà superare una concorrenza internazionale di primissimo livello. Sul giocatore, infatti, si sono già mossi il Tottenham Hotspur e, soprattutto, i club spagnoli Barcellona e Atlético Madrid, quest’ultimi già in contatto con il suo entourage. La partita, dunque, si giocherà su più tavoli.

Il nodo economico: lo stipendio e le commissioni

Il vero scoglio che il club rossonero dovrà affrontare è di natura economica. Goretzka percepisce attualmente al Bayern Monaco uno stipendio molto elevato, stimato attorno ai 7 milioni di euro netti a stagione. Questa cifra è stata la causa principale della mancata intesa per il rinnovo con i bavaresi, che intendono ridurre il monte ingaggi.

Il Milan non avrebbe considerato fuori budget le possibili richieste del giocatore. È chiaro, però, che per chiudere l’accordo sarà necessario uno sforzo anche da parte di Goretzka, che dovrà valutare una riduzione del proprio ingaggio per abbracciare il progetto rossonero. A ciò si aggiungerà la discussione sulle commissioni per i procuratori, un aspetto sul quale la società milanese mantiene tradizionalmente una linea molto attenta.

La strategia del Milan e i prossimi passi

Al momento non ci sarebbe nulla di avanzato, ma il Milan si sente pienamente in corsa e non intende lasciare nulla di intentato. La volontà di Igli Tare è chiara: portare a termine un altro colpo di qualità per rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri.

La trattativa richiederà tempo e pazienza, data la complessità e la forte concorrenza. I prossimi mesi, fino alla scadenza naturale del contratto a giugno, saranno cruciali per capire se il fascino del progetto Milan e la determinazione della sua dirigenza riusciranno a prevalere sugli offerenti con parametri economici potenzialmente più robusti. Una partita affascinante è appena cominciata.