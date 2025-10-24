Milan su Gonzalo Garcia: duello con l’Aston Villa per gennaio
Milan interessato a Gonzalo Garcia del Real Madrid
Il Milan è pronto a muoversi sul mercato invernale 2026 e ha individuato in Gonzalo Garcia uno dei profili più interessanti per rinforzare l’attacco. L’attaccante spagnolo classe 2004, di proprietà del Real Madrid, è considerato un talento di prospettiva e ha già attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui Aston Villa, West Ham United e Fulham.
Aston Villa pronta all’offerta, il Milan osserva
Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Fichajes, l’Aston Villa sarebbe disposto a mettere sul tavolo circa 20 milioni di euro per assicurarsi il giocatore già a gennaio. Il Milan, pur interessato, non ha ancora presentato un’offerta ufficiale ma sta valutando una possibile formula in prestito con diritto di riscatto, in linea con la propria strategia di mercato sostenibile.
Il Real Madrid non vuole cedere
Il tecnico dei Blancos, Xabi Alonso, considera Garcia un elemento utile per il futuro e non intende lasciarlo partire nel mercato invernale, nemmeno temporaneamente. L’attaccante, legato al club fino al 2030, ha già mostrato sprazzi di talento nelle poche apparizioni stagionali e vanta anche 3 presenze e 1 gol con la nazionale spagnola Under 21.
Valore e prospettive
Con una valutazione stimata di 15 milioni di euro su Transfermarkt, Gonzalo Garcia rappresenta una scommessa di qualità. Il Milan continuerà a monitorare la situazione, ma il Real Madrid appare deciso a trattenere il suo giovane attaccante almeno fino a giugno.
