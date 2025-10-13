Milan su Gila: Tare tenta il colpo, ma l’Inter è pronta a inserirsi

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Ottobre 2025 · Aggiornato il 13 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Derby di mercato per Mario Gila

Il nome di Mario Gila agita le prime manovre di calciomercato 2026. Il difensore spagnolo della Lazio, classe 2000, è finito nel mirino del Milan, con Igli Tare pronto a riprovarci dopo averlo portato in Italia ai tempi della sua esperienza da dirigente biancoceleste.

Il Milan prepara la mossa

Il nuovo dirigente rossonero considera Gila un profilo ideale per rinforzare la retroguardia del Milan in prospettiva futura. L’operazione appare complessa già per gennaio, quando i margini di manovra saranno limitati, ma il progetto è orientato alla prossima estate. Arrivato alla Lazio per 5 milioni dal Real Madrid Castilla, con i Blancos che conservano il 50% sulla futura rivendita, lo spagnolo rappresenta oggi una risorsa preziosa e già valorizzata.

L’Inter osserva da vicino

Non c’è soltanto il Milan. Anche l’Inter si è mossa nei mesi scorsi per valutare l’inserimento su Gila. La Lazio, la scorsa estate, aveva rifiutato ogni proposta, non avendo alternative pronte. Nel 2026, però, lo scenario potrebbe cambiare: la società capitolina sarà chiamata a riflettere su offerte importanti, aprendo di fatto un possibile derby di mercato tra rossoneri e nerazzurri.

Con Mario Gila al centro dell’interesse, il calciomercato si accende già in vista della prossima stagione.

