Milan su Gila: Tare tenta il colpo, ma l’Inter è pronta a inserirsi
Foto © Stefano D’Offizi
Derby di mercato per Mario Gila
Il nome di Mario Gila agita le prime manovre di calciomercato 2026. Il difensore spagnolo della Lazio, classe 2000, è finito nel mirino del Milan, con Igli Tare pronto a riprovarci dopo averlo portato in Italia ai tempi della sua esperienza da dirigente biancoceleste.
Il Milan prepara la mossa
Il nuovo dirigente rossonero considera Gila un profilo ideale per rinforzare la retroguardia del Milan in prospettiva futura. L’operazione appare complessa già per gennaio, quando i margini di manovra saranno limitati, ma il progetto è orientato alla prossima estate. Arrivato alla Lazio per 5 milioni dal Real Madrid Castilla, con i Blancos che conservano il 50% sulla futura rivendita, lo spagnolo rappresenta oggi una risorsa preziosa e già valorizzata.
L’Inter osserva da vicino
Non c’è soltanto il Milan. Anche l’Inter si è mossa nei mesi scorsi per valutare l’inserimento su Gila. La Lazio, la scorsa estate, aveva rifiutato ogni proposta, non avendo alternative pronte. Nel 2026, però, lo scenario potrebbe cambiare: la società capitolina sarà chiamata a riflettere su offerte importanti, aprendo di fatto un possibile derby di mercato tra rossoneri e nerazzurri.
Con Mario Gila al centro dell’interesse, il calciomercato si accende già in vista della prossima stagione.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo