Milan su Brahim Díaz: pressing sul Real Madrid per gennaio

Interesse del Milan per Brahim Díaz

Il nome di Brahim Díaz torna centrale nel mercato invernale. Il Milan ha riallacciato i contatti con i dirigenti del Real Madrid per valutare un trasferimento già a gennaio. Il giocatore avverte un ruolo sempre più marginale al Bernabéu e guarda con attenzione alla possibilità di rientrare in Serie A, anche in vista del Mondiale della prossima estate.

Il progetto rossonero punta a un profilo capace di creare superiorità tra le linee e il nazionale marocchino si inserisce alla perfezione in questo identikit. A San Siro ha già lasciato un segno tangibile e la dirigenza ritiene che il suo ritorno possa dare immediata qualità al reparto offensivo.

Perché il Real Madrid apre alla cessione

L’arrivo di Xabi Alonso ha modificato gli equilibri del centrocampo creativo del Real Madrid, premiando profili più fisici o tattici. In questo quadro, il minutaggio di Brahim Díaz si è ridotto fino a diventare episodico.

Il giocatore e il suo entourage considerano un prestito la soluzione più funzionale per ritrovare ritmo e continuità. Il club spagnolo è disposto a valutare la partenza, purché avvenga in un contesto favorevole alla sua crescita.

Il possibile rientro in Serie A

Il Milan resta in pole grazie ai rapporti consolidati con il calciatore e al suo pieno adattamento al campionato italiano. Altri club osservano, ma i rossoneri appaiono pronti a muoversi con decisione nelle prossime settimane.

Gennaio diventa così un crocevia per tutte le parti coinvolte: il Real Madrid analizza le esigenze interne, il Milan prepara l’affondo e Brahim Díaz attende la chiamata che potrebbe rilanciare la sua stagione.

