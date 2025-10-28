Milan studia Konstantelias, PAOK chiede 30 mln per il gioiello greco

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 28 Ottobre 2025 · Aggiornato il 28 Ottobre 2025

Il Milan osserva da vicino il talento greco

Il Milan continua a monitorare con attenzione la crescita di Giannis Konstantelias, trequartista classe 2003 del PAOK Salonicco. Il giovane talento greco, tra i più promettenti della Super League, è finito da tempo nei radar dei rossoneri, ma per ora la dirigenza si limita alla fase di osservazione. Le relazioni degli scout sono positive, ma non esiste alcun contatto ufficiale tra le parti.

Situazione economica e strategie rossonere

Il club di via Aldo Rossi sta ancora definendo il piano tecnico ed economico per il 2026, e il reparto offensivo è già ricco di profili acquistati di recente. Tuttavia, nessuno sembra aver convinto pienamente come numero 10 titolare. Igli Tare, nuovo direttore generale, conosce bene il calciatore e mantiene stretti rapporti con diversi intermediari in Grecia, scenario che potrebbe favorire eventuali sviluppi futuri.

La valutazione del PAOK e il precedente mancato trasferimento

Il PAOK, forte del rendimento del suo gioiello, ha fissato la valutazione di Konstantelias a non meno di 30 milioni di euro. In estate il club aveva rifiutato una proposta da 23 milioni dello Stoccarda, con il presidente Ivan Savvidis che bloccò personalmente la partenza del ragazzo già diretto in Germania. Dopo il rifiuto anche di un’offerta da 10 milioni del Salisburgo, i greci sanno di avere tra le mani il calciatore più prezioso del panorama nazionale.

