Milan, stop per Füllkrug: Allegri rivede i piani offensivi

Il Milan deve subito fare i conti con un imprevisto che complica l’avvio della seconda parte di stagione. Niclas Füllkrug, arrivato da pochi giorni dal West Ham, sarà costretto a fermarsi per almeno un mese, rallentando bruscamente il suo inserimento nei meccanismi rossoneri.

L’infortunio e i tempi di recupero

Secondo quanto riportato da la Repubblica, il centravanti tedesco ha riportato la frattura di un dito del piede. Un infortunio fastidioso, che impone prudenza e che difficilmente consentirà un rientro anticipato. In attesa di ulteriori accertamenti, lo stop stimato è di circa quattro settimane, con il rischio concreto di un allungamento dei tempi.

I piani di Allegri da rivedere

L’assenza di Füllkrug costringe Massimiliano Allegri a ricalibrare le soluzioni offensive. Il tecnico stava lavorando su un assetto con tre punte, immaginando il tedesco come riferimento centrale, affiancato da Rafael Leão e Christian Pulisic, con Christopher Nkunku prima alternativa. Un’idea che, almeno per ora, resta sulla carta.

Nkunku torna centrale

Lo stop del nuovo arrivato rafforza inevitabilmente la posizione di Nkunku, che torna a essere una risorsa chiave nello scacchiere rossonero. L’attaccante francese, accostato nelle ultime settimane al Fenerbahçe, potrebbe ora restare a Milano, scelta che Allegri avrebbe comunque preferito anche prima dell’infortunio.

Valutazioni sul riscatto

L’operazione con il West Ham prevede un diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. L’infortunio non cambia i termini dell’accordo, ma impone al Milan una gestione attenta, tra emergenza offensiva e necessità di continuità in una fase delicata della stagione di Serie A.