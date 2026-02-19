Milan, stop Pavlovic: niente frattura, i tempi

Il pareggio contro il Como, nel recupero della 24ª giornata di Serie A, lascia in eredità un problema fisico per il Milan. A fermarsi è Strahinja Pavlovic, costretto al cambio tra primo e secondo tempo dopo diversi colpi subiti, tra cui un pestone al piede.

Gli esami e l’esito clinico

Il difensore serbo si è presentato in mattinata a Milanello per sottoporsi agli accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato un trauma diretto ad alto impatto alla gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli e imbibizione edematoso-emorragica dell’osso peroneale, ma senza interruzione della corticale. Ciò che significa davvero è che non ci sono fratture. Un elemento che consente allo staff medico rossonero di impostare un recupero relativamente rapido, pur mantenendo la necessaria prudenza.

I tempi di recupero

L’assenza di Pavlovic per la sfida contro il Parma appare scontata. Lo staff tecnico non intende correre rischi, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni punto pesa nella corsa europea e al vertice. L’ex Salisburgo dovrebbe tornare a disposizione per la gara contro la Cremonese, compatibilmente con l’evoluzione dell’ematoma e con le risposte nei prossimi allenamenti. Per il Milan si tratta di un’assenza gestibile, ma non banale: la fisicità e l’aggressività del centrale serbo sono diventate un riferimento nella retroguardia rossonera in questa stagione di Serie A.