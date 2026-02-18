Milan, stop Loftus-Cheek: cambia l’attacco col Como

Problema dell’ultima ora in casa Milan. Alla vigilia del recupero della 24ª giornata di Serie A contro il Como, Ruben Loftus-Cheek si è fermato per un guaio muscolare e non dovrebbe partire titolare a San Siro.

Le condizioni dell’inglese

Secondo quanto filtra nelle ore precedenti al match, il centrocampista non è al top della condizione. Non si tratterebbe di un problema grave, ma lo staff medico rossonero ha preferito non correre rischi in una fase delicata della stagione.

La scelta è dettata dalla prudenza. Il Milan è pienamente in corsa per gli obiettivi in campionato e ogni dettaglio va gestito con attenzione. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore per capire se Loftus-Cheek potrà almeno accomodarsi in panchina.

Allegri cambia assetto

Massimiliano Allegri è pronto a rivedere le scelte offensive. Al posto dell’inglese, spazio a Christopher Nkunku, che dovrebbe affiancare Rafael Leao nel reparto avanzato. Una soluzione più dinamica, con maggiore mobilità tra le linee e capacità di attaccare la profondità.

Il tecnico rossonero perde fisicità e inserimenti centrali, ma guadagna imprevedibilità. Contro un Como organizzato e pronto a chiudersi, serviranno ritmo e qualità negli ultimi metri.

Il match di questa sera pesa nella corsa europea e nella lotta al vertice. Il Milan non può permettersi passi falsi. E anche l’emergenza va trasformata in opportunità.