Milan: speranza per il rinnovo di Maignan, ma spunta Hugo Souza

Anthony Ferrara · Pubblicato il 11 Dicembre 2025 · Aggiornato il 11 Dicembre 2025

Hugo Souza, estremo difensore brasiliano del Corinthians, sarebbe sulla lista del Milan nel caso Maignan non dovesse rinnovare: le ultime

HUGO SOUZA MILAN – L’opera di convincimento del nuovo tandem rossonero Tare-Allegri nei confronti di Mike Maignan, per persuadere l’estremo difensore francese a ritornare sui propri passi – quelli che riconducono a Milanello, dal punto di vista contrattuale – sono cominciati in estate. Dopo lo strappo derivato dalla trattativa con il Chelsea, il capitano rossonero sta subendo un forte pressing per rinnovare l’accordo in scadenza al 30 giugno 2026. Qualora tutti i tentativi dovessero risultare vani, il Milan potrebbe rituffarsi nel mare del mercato a caccia del nuovo portiere cui affidare le chiavi della porta. Una prima idea condurrebbe a Hugo Souza, gigante del Corinthians.

Alto 199 cm, l’estremo difensore brasiliano ha già un passato rossonero, al Flamengo, club con il quale ha conquistato una Copa Libertadores. Per il classe 1999 non si tratterebbe della prima esperienza in Europa: nel 2023, infatti, Hugo Souza ha difeso i pali del Chaves, squadra portoghese, prima di far rientro in Patria. L’esperienza al Corinthians, complici anche i 25 clean sheet nelle prime 53 presenze, ha permesso al ventiseienne di aprire le porte della Nazionale carioca, con Carlo Ancelotti che l’ha fatto esordire in Prima Squadra nel corso dell’amichevole contro il Giappone.

Tare e Allegri provano a blindare le porte di Casa Milan a Maignan, ma Hugo Souza è una possibilità

Secondo quanto riferito da SkySport, nel caso in cui Maignan non dovesse estendere il proprio patto con il Diavolo, la dirigenza rossonera potrebbe mettere sul piatto quei 12 milioni di euro richiesto dal club brasiliano per assicurarsi le prestazioni di Hugo Souza. La priorità, tuttavia, resta sempre quella di far decadere l’iniziale veto posto dal francese in tema rinnovo: il pressing alto continua, a caccia di un nuovo accordo. La speranza di Massimiliano Allegri e Igli Tare è che l’opera di convincimento iniziata in estate possa dare i propri frutti nel corso della stagione, con il numero 16 sempre più leader del nuovo progetto. Le alternative, però, non mancano.