Milan, sondaggi per Bartesaghi: la situazione

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 11 Dicembre 2025

Nella stagione attuale del Milan una delle sorprese positive è sicuramente Davide Bartesaghi. Il terzino sinistro era partito dietro a Pervis Estupinan nelle gerarchie, grazie alle ottime prestazioni però si è preso il posto da titolare. Come riportato da Matteo Moretto sul terzino rossonero si sono mossi in maniera informativa alcuni club esteri.

Inizio positivo

Davide Bartesaghi ha iniziato quindi la stagione in modo positivo e il tecnico Massimiliano Allegri è molto soddisfatto del suo lavoro. Grazie ai problemi fisici di Estupinan (e il buon lavoro svolto in allenamento) il terzino italiano si è guadagnato il posto da titolare; anche nell’ultima trasferta di Torino Davide è stato schierato dal primo minuto dopo la panchina di Coppa Italia. Pure Gattuso apprezza molto la crescita del calciatore in forza al Milan, la chiamata in Nazionale per le delicatissime sfide di marzo sembra possibile.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Sondaggi inglesi

Bartesaghi ha rinnovato in estate con il Milan per circa 600 mila euro a stagione fino al 2030, la sua crescita però ha attirato l’interesse di diversi club in Premier League. Al momento non esiste una vera e propria trattativa, ma le manifestazioni di interesse da un campionato così prestigioso confermano l’ottimo momento di forma e la crescita di Bartesaghi.