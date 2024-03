MILAN-SLAVIA PRAGA PIOLI –

Stefano Pioli, tecnico del Milan è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia del match interno di Europa League, andata ottavi contro lo Slavia Praga. Le sue dichiarazioni:

“Vincendo il girone e c’era anche la Roma ha mostrato le sue capacità, una squadra da rispettare molto e affrontare con al giusta attenzione. Dobbiamo superare questo ostacolo, non sarà semplice ma abbiamo le possibilità di fare bene. Contro la Lazio non abbiamo giocato la nostra miglior partita ma siamo stati compatti, la squadra sta bene e sa che adesso arriva il momento decisivo della stagione”.

Pioli aggiunge: “I ragazzi che arrivano da infortuni un po’ più lunghi hanno necessità di prendere ritmo, avere più minutaggio e cercherò di farglielo trovare. Si parte dalla formazione migliore, ci sono similitudini al turno precedente di Europa League, come il Rennes anche lo Slavia sarà molto temibile in casa. Adli? Esempio di chi non si lascia andare a delusioni e momenti negativi, ha cambiato posizione in campo e lo sta facendo con grande impegno, sacrificio e qualità“.

