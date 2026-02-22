Milan shock: Parma corsaro a San Siro, decisivo Troilo

MILAN PARMA TROILO – Colpo pesante al Meazza. Il Parma di Carlos Cuesta batte 1-0 il Milan nella 26ª giornata di Serie A, interrompendo l’imbattibilità in campionato dei rossoneri che durava da agosto. Decide Troilo, di testa, con rete convalidata dopo lunga revisione Var dall’arbitro Piccinini.

Primo tempo: occasioni e infortuni

Massimiliano Allegri rilancia la coppia Leao-Pulisic, mentre Cuesta sceglie Strefezza alle spalle di Pellegrino. Nel riscaldamento si ferma Gabbia, dentro De Winter.

Ti potrebbe interessare Joe Gomez torna in orbita Milan: assist dalla scadenza contrattuale AC Milan News 24/7

Il Parma parte forte: al 2’ Valeri pesca Pellegrino, mancino al volo fuori di poco. Al 7’ problema per Loftus-Cheek dopo uno scontro con Corvi, sostituito da Jashari. Il Milan prende campo: Pulisic e lo stesso Jashari impegnano Corvi, attento anche al 36’ sull’americano da distanza ravvicinata. Si va al riposo sullo 0-0.

Ripresa: decide il VAR

Il copione non cambia. Rabiot sfiora il vantaggio, poi Corvi è decisivo su Leao. Al 64’ il palo nega il gol al portoghese su assist morbido di Rabiot.

La svolta arriva all’80’: corner di Valeri, stacco di Troilo. Piccinini annulla per presunto fallo su Maignan, ma dopo revisione Var convalida. Nessuna irregolarità su Bartesaghi e sul portiere francese.

Il forcing finale del Milan, con Pavlovic e Fullkrug dentro, non produce effetti. Il Parma firma l’impresa e rilancia le proprie ambizioni. Per i rossoneri, ora a dieci punti dall’Inter, è un brusco risveglio.