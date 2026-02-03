Milan senza Pulisic, show al Dall’Ara: Bologna travolto 0-3

Il Milan manda un segnale netto al campionato e archivia la pratica Bologna con un secco 0-3 al Dall’Ara, nonostante l’assenza di Christian Pulisic. Prestazione autoritaria dei rossoneri, che sfruttano con lucidità le gravi disattenzioni difensive dei felsinei e accorciano a cinque lunghezze dall’Inter capolista in Serie A.

Primo tempo a senso unico

Vincenzo Italiano si affida a Orsolini, Odgaard e Rowe alle spalle di Castro, mentre Massimiliano Allegri sorprende lasciando Leão in panchina e costruendo l’attacco attorno a Nkunku e Loftus-Cheek. Il Milan prende subito il controllo e passa al 20’: errore in serie della retroguardia rossoblù e tap-in vincente di Loftus-Cheek su assist di Rabiot. Al 39’ arriva il raddoppio: Nkunku si procura il rigore e lo trasforma con freddezza.

Ripresa, il sigillo di Rabiot

Il copione non cambia dopo l’intervallo. Al 48’ una rimessa laterale mal gestita da Miranda spalanca la strada a Rabiot, che ringrazia e firma lo 0-3, chiudendo di fatto il match. Il Bologna prova a reagire con i cambi, ma senza mai dare la sensazione di poter riaprire la gara.

Milan solido e maturo

Nel finale Allegri gestisce le energie, concede spazio anche a Füllkrug e Jashari e porta a casa una vittoria pesante. Senza Pulisic, il Milan risponde con una prova di forza collettiva che rafforza ambizioni e classifica. Il messaggio è chiaro: la corsa al vertice resta apertissima.