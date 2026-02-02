Milan senza Pulisic a Bologna: Allegri costretto a cambiare

Il Milan si presenta al Dall’Ara con un’assenza pesante. Christian Pulisic non ha recuperato e non sarà convocato per la sfida contro il Bologna, valida per la 23ª giornata di Serie A. Una notizia che complica i piani di Massimiliano Allegri, già alle prese con una rosa ridotta sugli esterni offensivi.

Pulisic non recupera: stop confermato

L’attaccante statunitense continua a fare i conti con una borsite all’ileopsoas che non gli consente di tornare a pieno regime. Lo staff medico del Milan ha preferito non forzare i tempi, escludendo Pulisic dalla lista dei convocati per una gara che si preannuncia intensa sul piano fisico e tattico.

Assenze che pesano per Allegri

Oltre a Pulisic, mancherà anche Alexis Saelemaekers, restringendo ulteriormente le opzioni offensive a disposizione di Allegri. Il tecnico rossonero sarà quindi chiamato a rivedere l’assetto sulle corsie, valutando soluzioni alternative per garantire equilibrio e imprevedibilità contro un Bologna organizzato e aggressivo.

Le possibili scelte tattiche

Senza i suoi esterni naturali, il Milan potrebbe affidarsi a interpreti più duttili, con un sistema di gioco capace di compensare l’assenza di strappi e profondità. L’obiettivo resta quello di mantenere compattezza e qualità nel palleggio, cercando di colpire negli spazi concessi dalla squadra di casa.

Una gara chiave nella corsa europea

La sfida contro il Bologna rappresenta un passaggio delicato nella stagione del Milan. Ogni punto pesa nella corsa alle posizioni europee e l’assenza di Pulisic impone una prova di maturità collettiva. Ciò che significa veramente è che i rossoneri dovranno affidarsi al gruppo, più che ai singoli, per superare un ostacolo che arriva nel momento meno opportuno.