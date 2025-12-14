Milan-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Dicembre 2025 · Aggiornato il 14 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il contesto della sfida a San Siro

La 15ª giornata di Serie A propone a San Siro la sfida tra Milan e Sassuolo, due squadre chiamate a dare continuità ai rispettivi percorsi. I rossoneri cercano punti pesanti per consolidare la vetta della classifica, mentre i neroverdi vogliono confermare i segnali di crescita mostrati nelle ultime uscite.

Le scelte di Allegri in casa Milan

In casa Milan, Massimiliano Allegri deve rinunciare a Fofana, ancora acciaccato. In mezzo al campo è pronto Ruben Loftus-Cheek, con Jashari che insidia Luka Modric per una maglia. Sulle corsie spazio a Saelemaekers e Bartesaghi, mentre Estupinan partirà dalla panchina. In attacco pesa l’assenza dell’infortunato Rafael Leao: dal primo minuto toccherà a Christian Pulisic agire al fianco di Christopher Nkunku.

Il Sassuolo di Grosso tra certezze e ballottaggi

Nel Sassuolo, Fabio Grosso ritrova Andrea Pinamonti, recuperato dopo la contusione dell’ultimo turno. Cheddira resta in preallarme per completare il tridente con Laurienté e Volpato. In regia comanderà Nemanja Matic, mentre la linea difensiva sarà guidata da Idzes. Tra i pali confermato Muric.

Probabili formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Dove vedere Milan-Sassuolo in tv

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile tramite app su smart tv, console PlayStation e Xbox, oppure con Amazon Fire Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.