Maurizio Sarri, tecnico attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Lazio, sarebbe stato contattato dal Milan tramite l’agente

Foto di Stefano D’Offizi

Il momento è di quelli delicati: senza vittoria dal 6 aprile, con un secondo posto utile per la qualificazione alla final four della SuperCoppa Italiana, in programma a gennaio 2025 in Arabia Saudita, il Milan vive tra le proteste dei sostenitori per la scelta del nuovo tecnico chiamato a sostituire Pioli e, come se non bastasse, dai primi rumors di mercato che coinvolgono i big pronti a svuotare il proprio armadietto di Milanello, come Theo Hernandez. In attesa di segnali da Oporto in merito a un possibile assalto nei confronti di Sergio Conceicao, con il tecnico impegnato in una riunione fiume con il nuovo Presidente del Porto, Villas Boas, Moncada avrebbe richiesto informazioni per Maurizio Sarri.

Il dossier per la candidatura del tecnico toscano, stando a quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe stato ufficialmente aperto da Moncada, Direttore Sportivo rossonero, nel corso dei colloqui intercorsi con Fali Ramadani, agente dello stesso Sarri e del centravanti serbo, Luka Jovic, in procinto di estendere il proprio patto col Diavolo su base pluriennale dopo una prima stagione, tutto sommato, confortante in rossonero.

Milan, Sarri il grande outsider per la panchina: contatto Moncada-agente

Svincolato dopo l’avventura terminata con largo anticipo alla Lazio, Sarri avrebbe sul tavolo diverse proposte in vista della prossima stagione, tra le quali spiccano quelle del Brighton, in caso di addio di De Zerbi, del Torino e della Fiorentina, squadre a caccia di un nuovo progetto tecnico ma le cui scelte sono vincolate a Italiano. L’indiscrezione di mercato andrebbe a confermare le voci provenienti dalla Russia e risalenti a un paio di settimane fa, secondo cui Sarri avrebbe rifiutato lo Spartak Mosca proprio in virtù di un accordo già definito con il Milan.

