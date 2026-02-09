Milan, Santiago Gimenez verso il rientro: il piano per il rush finale

Il conto alla rovescia è iniziato

Il Milan guarda alla fase decisiva della stagione con rinnovata fiducia e con un’arma pronta a rientrare: Santiago Gimenez, fermo da quasi due mesi dopo l’operazione alla caviglia destra effettuata ad Amsterdam, ha annunciato sui social di essere vicino al recupero completo. Un segnale atteso da Massimiliano Allegri, che ha più volte ribadito la centralità del centravanti messicano nel progetto tecnico rossonero.

La gestione di Allegri e lo stato dell’attacco

Lo staff del Milan ha sfruttato anche la recente pausa per portare Santiago Gimenez nell’ultima fase del percorso di riabilitazione, quella che precede la riatletizzazione. Un rientro prezioso per un reparto offensivo che ha vissuto mesi complicati, tra acciacchi e utilizzi a mezzo servizio di Rafael Leao e Christian Pulisic. I progressi di Christopher Nkunku e l’impatto immediato di Niclas Fullkrug hanno garantito equilibrio, ma il contributo del messicano può cambiare le prospettive.

Numeri, dubbi e voglia di riscatto

Il rendimento stagionale di Santiago Gimenez in Serie A resta sotto le attese: zero gol in campionato e sette reti complessive in 30 presenze. Un dato che aveva spinto il Milan a valutare una possibile cessione, anche nella scorsa estate. L’ex Feyenoord, però, non ha mai chiesto di partire, deciso a guadagnarsi la fiducia conquistata con un investimento vicino ai 35 milioni.

La tabella del rientro

Se i tempi saranno rispettati, Santiago Gimenez potrebbe tornare tra i convocati dal match con la Lazio del 15 marzo. Poi Torino, la sosta e la sfida al Napoli. Il Milan attende. E il finale di stagione potrebbe avere un volto diverso.