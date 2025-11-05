Milan, Saelemaekers: “Un gruppo famiglia, amo questa maglia, nessuna pressione sulle statistiche. Allegri…”
© foto Stefano D’Offizi
Alexis Saelemaekers è stato intervistato da Sportmediaset: di seguito, le dichiarazioni principali del ventiseienne centrocampista del Milan.
“Penso che quest’anno vediamo davvero la vera faccia del Milan, è stato un anno difficile lo scorso e quest’anno siamo ripartiti su buone basi, con un gruppo bello unito, uno spirito di famiglia e stiamo facendo le cose fatte bene. Allegri? Finita la stagione, abbiamo saputo del nuovo mister e mi ha chiamato, le sue intenzioni erano di tenermi nel gruppo e per me era chiara la decisione di stare qua con lui, avere una fiducia di un allenatore come il mister è una cosa bella e ho subito detto che ero a disposizione“.
La crescita del belga: “Ho sentito che ho preso tanta maturità anche fuori campo, ho cambiato tante cose nel mio modo di lavorare anche fuori e da quando sono tornato a Milanello a luglio ho sentito di avere un altro ruolo nel campo, nello spogliatoio e sono uno dei più vecchi qua adesso, a parte Maignan e Gabbia, capisce la storia del Milan e provare a trasmetterla ai più giovani.
Lavoriamo partita dopo partita e ripartiamo da basi nuove ogni settimana, una cosa in comune a quando avevamo vinto lo Scudetto e ti permette di non andare troppo in alto né andare sottoterra, una mentalità giusta e tutti lo hanno capito“.
Il contratto in scadenza nel 2027: “Non nascondo il mio amore per il Milan, devo dare il massimo sul campo e poi starà alla società se mi vogliono tenere ancora più anni. Finché indosserò questa maglia darò il massimo per provare a rendere i tre punti e aiutare la squadra a vincere“.
Saelemaekers conclude: “Avere a San Siro un coro per me è un sogno da bambino, lo apprezzo molto e ringrazio i tifosi, continuo a lavorare forte. I gol? Il mister mi chiede di fare il mio lavoro, non pressione sulle statistiche. Il Parma? Mai facile affrontarlo in casa, dovremo essere pronti e lottare fino alla fine“.
