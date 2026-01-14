Milan, Saelemaekers: “Ho tempi di recupero veloci; momento chiave ma…”

Saelemaekers © foto archivio Stefano D’Offizi

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni Sportmediaset dallo store del Milan analizzando il momento della squadra. Così il ventiseienne belga:

“Sì, è un momento chiave ma ce ne sono stati altri, dobbiamo applicare quello che ci ha chiesto il mister, i tre punti sono sempre importanti e abbiamo il dovere di dare tutto e andare al massimo anche giocando ogni tre-quattro giorni. Stanco? Sì, dopo le partite ma ho la fortuna di avere un recupero veloce e il mister lo ha capito”.

I gol di Saelemaekers: “E’ la cosa più bella del calcio ma il mister non sta spingendo su questo, vuole che facciamo il lavoro che ci chiede, a me chiede di lavorate tanto in fase difensiva e offensiva“.

Gli alti e bassi rossoneri: “Ci sono momenti della stagione dove puoi fare più o meno bene, importante è il non avere mai mollato, importante essere tutti uniti e lavorare tanto. Abbiamo un obiettivo chiaro, arrivare tra i primi, poi vedremo alla fine della stagione”.

Uno Scudetto con il Milan: “Normale sia un sogno per qualsiasi giocatore della Serie A, dobbiamo stare tranquilli, ordinati e continuare a lavorare“.

Davanti agli altri cronisti, Saelemaekers ha aggiunto: “Il Milan è la prima squadra dopo il Belgio, la gente mi ha fatto sentire come se fossi della loro famiglia ed è sempre stato un posto speciale, non vedevo l’ora di tornare. Sempre titolare? Ho la fortuna di avere la fiducia del mister, è un bellissimo gruppo, non c’è momento migliore per tornare qua.

Sappiamo Inter e Napoli sono fortissime, noi abbiamo uno spirito di famiglia, lavoriamo duro e poi vediamo dove arriveremo”.