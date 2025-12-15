Milan-Saelemaekers avanti insieme: trovato l’accordo per il rinnovo

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 15 Dicembre 2025 · Aggiornato il 15 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

In seguito alla scorsa estate che poteva vederlo lontano da Milano, in direzione Roma, Alexis Saelemaekers sta convincendo tutti con le sue ottime prestazioni. Il belga si è ritagliato un ruolo chiave nello scacchiere di Max Allegri, giocando esterno a tutta fascia sull’out di destra, sulla falsa riga della scorsa annata alla Roma con Claudio Ranieri in panchina, dove aveva già dimostrato di essere un ottimo giocatore in entrambe le fasi.

MILAN, ACCORDO RAGGIUNTO PER IL RINNOVO DI SAELEMAEKERS: LE CIFRE

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sia la società che lo stesso Saelemaekers hanno tutte le intenzioni di estendere la durata del contratto che recita come data di scadenza giugno 2027. La trattativa è già iniziata qualche settimana fa senza troppi ostacoli e ora è stato trovato l’accordo verbale che dovrà essere solo messo nero su bianco. L’ex Bologna rinnoverà con i rossoneri fino al 2030 e il suo ingaggio sarà raddoppiato, passando dagli attuali 1,5 milioni a 3 milioni di euro a stagione.

