Milan-Roma, Gasperini: “Ci misureremo. Dybala, Soulè…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 1 Novembre 2025 · Aggiornato il 1 Novembre 2025

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta i campionato che la Roma giocherà sul campo del Milan. Così il tecnico dei giallorossi:

“Dybala? I problemi sono sempre stati gli infortuni, diversamente ha tutte le qualità non solo tecniche, la resistenza, la tenuta… altrimenti non riesci a raggiungere traguardi così importanti. La continuità è dettata dal non essere infortuni di mezzo, poi si sta allenando molto bene, crede di raggiungere certi spunti, di andare più forte e vorrei che per lui fosse una stagione di quelle importanti. Non è così vecchio, per certi aspetti è nel momento di maturità“.

Sul Milan: “Ottima partenza, l’Inter e il Napoli sono partiti con i favori dei pronostici, l’obiettivo nostro è misurarci, ora lo faremo a San Siro contro una squadra di valore, ha messo giocatori importanti questa estate“.

Gasperini ribadisce: “L’obiettivo è quello di migliorarsi, coinvolgere tutti, speriamo che i punti siano efficaci“.

Cristante trequartista attento a Modric: “Non so, Modric è straordinario, sa muoversi, impostare, non è facilmente limitabile ma dobbiamo pensare a noi”.

Il mister della Roma conclude: “Uno dei miei obiettivi iniziali era dare continuità ad un nucleo di squadra, hai cinque sostituzioni, E’ un altro calcio da dopo il Covid, non mi piacciono le cinque sostituzioni perché non c’è più calo e in partita se eri più forte venivi fuori, era una questione di selezione, cambi metà squadra ed eccessivo, sembra il basket e prima le partite erano più belle ma comunque le uso tutte praticamente sempre.

Dentro alla stessa partita ci sono più partite, quest’anno è veramente molto più equilibrato. Soulè spende molto, le sue prestazioni sono sempre di livello, è quello che ha più continuità e sono soddisfatto di questo.

Pellegrini? Entra, gioca, sta faceno bene, chi devo togliere per metterlo titolare? Sta giocando“.

Qui il video integrale pubblicato sui canali ufficiali dell’As Roma.

