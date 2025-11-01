Milan-Roma, Allegri: “Gasperini ha dato subito un’impronta. Serve continuità, Dybala…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 1 Novembre 2025 · Aggiornato il 1 Novembre 2025

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia della gara casalinga del Milan contro la Roma. Le dichiarazioni principali dell’allenatore rossonero:

“Dobbiamo cercare di recuperare bene le energie in questi giorni, più o meno giocano sempre gli stesi ma domani abbiamo una partita bella da giocare contro una Roma che sta facendo molto bene, Gasperini ha dato subito una impronta caratteriale, tattica di come lo ha fatto all’Atalanta, è una squadra che nell’anno solare 2025 ha vinto più trasferte e ha fatto più clean sheet dall’inizio del campionato“.

Situazione infortunati: “Leao sta bene, per Tomori sono state escluse problematiche al ginocchio, Pulisic credo di averlo prima di Parma, Rabiot molto difficile, Gimenez ha questo problema alla caviglia e vediamo oggi, Nkunku sta meglio fisicamente. E’ una partita che va giocata di squadra, la Roma rispetto alle occasioni che crea ha un’alta percentuale realizzativa“.

Ancora sulla Roma: “Sta facendo molto bene, merita il primo posto, ha subito pochi gol e ha la sensazione di poterne sempre fare, se poi rimarrà in cima non lo so perché il campionato è lungo e la classifica molto corta. Bisogna dare continuità di risultati, recuperare tutti i giocatori per affrontare il post sosta nelle migliori condizioni. Dybala? Le qualità tecniche di Paulo non le scopriamo ora, giocatore con una media realizzativa alta, sa giocare a calcio e quando tira in porta difficilmente sbaglia; Soulè sta crescendo, Cristante è un giocatore di inserimento, Pellegrini fa gol… la Roma ha qualità tecniche alte“.

Leao-Nkunku insieme: “Non lo hanno mai fatto, a volte nel calcio si trovano combinazioni che non ti aspetti, sanno giocare a calcio e hanno qualità importanti“.

Su Modric: “Luka sta bene, a Bergamo abbiamo sbagliato molto tecnicamente e siamo stati molto a rincorrere. Si sa muovere, è un punto di riferimento della squadra. Cosa mi ha colpito? La sua umiltà e disponibilità, poi il mediano davanti alla difesa lo ha fatto nel migliore dei modi pur non avendolo mai fatto, ha una grande intelligenza”.

Le partite contro Gasperini: “Sempre difficili, ti impegnano molto, allargano il campo”.

Allegri conclude: “Fofana può crescere ancora tanto e lo ha fatto. Spalletti alla Juventus? Posso fare un in bocca al lupo, Napoli ed Inter sono favorite e c’è un gruppo di squadre che lottano per i primi quattro posti, bisognerà essere molto bravi a dare continuità. Alla fine, vincerà la migliore ma noi non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo di tornare alla Champions, bisogna avere equilibrio, non deprimersi e dare continuità. Domani è un altro passo per arrivare a marzo nelle migliori condizioni per lottare perché se se i lontano dai primi quattro posti poi è difficile.

Leao? Entrare nella sua testa è difficile, l’infortunio lo ha frenato, ora sta recuperando e ha voglia di fare bene, non è ancora al cento per cento, importante abbia un atteggiamento propositivo.

Bartesaghi? Può migliorare con un po’ più di intraprendenza“.

OLTRE A “MILAN-ROMA, ALLEGRI…”, LEGGI, AD ESEMPIO: