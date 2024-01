Milan-Roma –

E’ Milan-Roma l’ultima gara domenicale della prima di ritorno pochi giorni dopo l’eliminazione in Coppa Italia di entrambe le squadre, sconfitte rispettivamente da Atalanta e Lazio.

Buon ritmo nella fredda serata di Milano e Roma che parte bene, facendo girare palla e non restando sulla difensiva: Lukaku è sorvegliato attentamente da Kjaer più a turno Gabbia e Calabria mentre El Shaarawy trova Calabria dalle sue parti. Al 10′, i rossoneri mandano fuori giri la Roma e da posizione centrale, di precisione, Adli firma l’1-0. Tifo ad alto volume della Curva Sud e Milan che conduce la gara, concedendo solo un tiro dentro l’area di Celik alla mezz’ora e al 37′ una brutta conclusione di Paredes che calcia alto, indisturbato, da ottima posizione. Prima dell’intervallo, Maignan para su Spinazzola dalla distanza.

Ripresa, passano dieci minuti, ritorna al gol Olivier Giroud che di testa realizza il 2-0 ed esulta sotto la Curva indirizzando sostanzialmente il match. Segue una opportunità per Pulisic ma al 67′ un intervento fuori tempo appena in area vale un calcio di rigore: segna Paredes. La rete ospita rianima la squadra e nei minuti successivi prova a colpire ancora, Pellegrini e poi Lukaku (in fuorigioco) ma a chiudere i conti con un gran tiro dalla sinistra è Theo Hernandez. Prima del recupero, da segnalare anche un palo di Musah.

I meritati tre punti consolidano il secondo posto in classifica con il Milan che sale a 43 punti: nel prossimo turno, trasferta ad Udine mentre i capitolini ospiteranno l’Hellas Verona.

MILAN: Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, T. Hernández (88′ Jimenez); Loftus-Cheek, Adli (88′ Zeroli), Reijnders; Pulisic (78′ Musah), Giroud, Leão (78′ Okafor)

Allenatore: Stefano Pioli

ROMA: Svilar; Kristensen, Mancini (1′ st Pellegrini), Llorente; Çelik (78′ Zalewski), Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, El Shaarawy (60′ Belotti)

Allenatore: Salvatore Foti (José Mourinho squalificato, in tribuna)

Ammoniti: Mancini, Cristante, Kjaer

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

