Milan, ritorno vicino per Thiago Silva: contatti avviati per gennaio
Thiago Silva vuole tornare in Europa
A 41 anni, Thiago Silva non ha intenzione di chiudere la carriera in Brasile. Il centrale del Fluminense sente di poter competere ancora ad alto livello e le sue prestazioni al Mondiale per Club lo hanno confermato: leadership, posizionamento e lucidità restano tratti distintivi del suo gioco. Non sorprende che diversi club europei gli abbiano riaperto la porta.
Il Milan valuta il grande ritorno
Il Milan è oggi il club più interessato al difensore brasiliano. La dirigenza rossonera conosce il valore di un profilo esperto per la seconda parte di stagione, soprattutto alla luce delle recenti difficoltà difensive. Thiago Silva rappresenterebbe una soluzione immediata, capace di garantire solidità e personalità.
Un legame ancora vivo con i rossoneri
Tra il 2009 e il 2012, Thiago Silva è stato uno dei pilastri del Milan, conquistando il rispetto di San Siro con prestazioni di alto livello. Quel legame non si è mai spezzato e oggi torna d’attualità. Il club apprezza il suo impatto nello spogliatoio, la capacità di guidare i giovani e l’esperienza internazionale.
Formula e scenari per gennaio
Il piano del Milan è chiaro: contratto di sei mesi, fino al termine della stagione. Una scelta mirata, utile per affrontare il periodo più delicato dell’anno. I colloqui sono in corso e l’intesa sembra vicina. Se non sorgeranno ostacoli, Thiago Silva potrebbe davvero tornare a essere rossonero, pronto a scrivere l’ultimo capitolo europeo della sua carriera.
