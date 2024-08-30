Milan, ritorno di fiamma per Rabiot: previsto incontro con l’agente

Mercato Milan: l’eventuale uscita di Ismael bennacer potrebbe riportare il Diavolo a considerare Rabiot: incontro a breve con la mamma/agente

Foto di Stefano D’Offizi

RABIOT MILAN INCONTRO – A volte, ritornano; talvolta, anche all’interno della stesse sessione di calciomercato. Il Diavolo proverà a tentare Adrien Rabiot, calciatore attualmente sulla lista degli svincolati dopo la fine del rapporto con la Juventus, mediante un’importante offerta contrattuale. Secondo quanto confermato da diverse fonte, tra cui Gianluca Di Marzio, il Milan potrebbe ovviare all’eventuale partenza di Ismael Bennacer sottoponendo una proposta alla signora Veronique, mamma/agente del francese. Nelle prossime ore, infatti, sarebbe previsto un incontro tra le parti per cercare la definitiva intesa, che colorerebbe di rossonero il futuro del centrocampista.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Genoa su Livaković: offerta al Fenerbahçe, formula e scenari Calciomercato News

L’eventuale ingresso del ventinovenne dai cancelli del Centro Sportivo di Milanello sarebbe legata, anche per una questione di liste Serie A e UEFA che la dirigenza rossonera dovrà inviare ai vari organi del calcio entro domenica, all’uscita del centrocampista algerino, richiesto a gran voce da Pablo Simeone arricchire la mediana dell’Atletico Madrid. La situazione legata al ventisettenne appare piuttosto complessa.

Il numero 4 si è allenato con il resto del gruppo in mattinata, ma potrebbe non partire alla volta di Roma per l’anticipo di campionato in programma domani sera, allo stadio Olimpico, contro la Lazio. I colchoneros avrebbero richiesto il cartellino di Bennacer in prestito e il Diavolo, a quel punto, consapevole di poter beneficiare di più tempo per rilevare Rabiot rispetto Konè, ormai a un passo dalla Roma, riaprirebbe i dialoghi con la signora Veronique. A otto ore dal gong della sessione estiva, dalle parti di Casa Milan le operazioni non sono ancora concluse.

Ti potrebbe interessare Inter, Frattesi verso l’addio: il Fenerbahçe offre 40 milioni Calciomercato News

Oltre all’articolo: “Milan, ritorno di fiamma per Rabiot: previsto incontro con l’agente”, leggi anche: