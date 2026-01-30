Milan, ritorna il sogno Mateta: operazione da 35 milioni. I piani

Il Milan non ha dimenticato Jean-Philippe Mateta. Dopo averlo corteggiato nei mesi scorsi, i rossoneri hanno rimesso nel mirino il centravanti francese del Crystal Palace, pronto a un’operazione da circa 35 milioni di euro per portarlo a Milano. La strategia, però, è di lungo periodo: l’idea della dirigenza rossonera è quella di assicurarselo ora per averlo in rosa a partire dalla prossima estate, beffando sul tempo gli altri pretendenti.

A guidare la trattativa è il direttore sportivo Igli Tare, che punta a chiudere l’accordo in questa finestra invernale, magari ottenendo uno sconto sul prezzo, per poi integrare il giocatore nel roster a luglio. Una mossa simile consentirebbe al club di battere la concorrenza agguerrita di Juventus e Nottingham Forest, entrambi interessati al bomber francese.

La tempistica legata alle partenze

La tempistica dell’operazione è però legata a doppio filo a una possibile uscita. Per sbloccare un arrivo immediato di Mateta, il Milan dovrebbe prima registrare una partenza significativa dal proprio reparto offensivo.

Il candidato più papabile è un altro francese, Christopher Nkunku. Se il giocatore dovesse trovare una sistemazione nelle prossime ore, i rossoneri potrebbero accelerare per Mateta. In caso contrario, la strategia “anticipo per l’estate” rimarrebbe l’unica opzione percorribile, considerando che la squadra di Massimiliano Allegri ha già in rosa Rafael Leão, Christian Pulisic, Niclas Füllkrug e l’infortunato Santiago Giménez.

Il desiderio di Mateta: l’Italia prima dell’Inghilterra

Un fattore a favore del Milan è la volontà del giocatore. Jean-Philippe Mateta, autore di 10 gol in 34 partite, sembra preferire nettamente un approdo in Serie A rispetto a un altro trasferimento in Premier League, avendo addirittura sperato in un rilancio della Juventus.

Il Crystal Palace, dal canto suo, appare sempre più rassegnato all’idea di dover cedere il proprio attaccante, tanto da essere al lavoro per definire i sostituti: Evann Guessand dall’Aston Villa e Jørgen Strand Larsen dal Wolverhampton. La partita per Mateta è dunque aperta, con il Milan che prova a giocare d’anticipo su tutti.