Milan, rinnovo Maignan più vicino: Allegri spinge, decisione attesa

Milan-Maignan, la trattativa entra nel vivo

RINNOVO MAIGNAN MILAN – In casa Milan il dossier più delicato è quello legato al futuro di Mike Maignan. Il capitano rossonero ha ricevuto una proposta ufficiale di rinnovo e ora riflette. Il contratto in scadenza a fine stagione impone tempi rapidi, anche per evitare nuovi scenari alla Donnarumma, ancora vivi nella memoria del club.

La proposta del Milan: cifre e durata

RINNOVO MAIGNAN MILAN – Il Milan ha messo sul tavolo un’offerta forte. Stipendio da circa 7 milioni di euro netti a stagione, con bonus legati a obiettivi sportivi, in primis la qualificazione alla Champions League. La distanza rispetto alla richiesta iniziale di Maignan, stimata attorno ai 7,5 milioni, viene colmata proprio attraverso gli incentivi. Sul piano contrattuale si lavora a un accordo fino al 2029, con opzione per il 2030, segnale chiaro della volontà di costruire il progetto tecnico attorno al portiere francese.

Allegri e lo spogliatoio: fattori decisivi

Massimiliano Allegri considera Maignan una colonna del suo Milan. La fiducia del tecnico, unita al lavoro quotidiano con Filippo Filippi, ha riportato il portiere su livelli d’eccellenza. Anche lo spogliatoio si è esposto: Matteo Gabbia ha pubblicamente chiesto al capitano di restare.

La palla ora passa a Mike Maignan. Il Milan ha fatto la sua mossa. Ora attende la risposta.