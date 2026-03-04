Milan, Ricci: “Derby? Serve approccio e partita perfetta; pensiamo a tornare in Champions”

Samuele Ricci è stato intervistato da Sportmediaset a quattro giorni dal derby tra Milan ed Inter valido per la ventottesima giornata di Serie A 2025/26. Così il ventiquattrenne centrocampista rossonero:

“Pensiamo al nostro obiettivo, riportare l club in Champions e per adesso siamo buon punto anche se in passato abbiamo perso punti che potevamo non perdere. Abbiamo per adesso un buon vantaggio ma non è ancora finita, mancano ancora ante partite e punti per entrare in Champions.

Lo Scudetto? Si vive di sogni, c’è sempre ma pensiamo alla partita, è pur sempre un derby e va approcciato in maniera perfetta, contro di loro serve una partita perfetta“.

Le posizioni in campo? Il mister penso ora mi veda come mezz’ala, quello che richiede la squadra, magari mediano ma adesso c’è Luka (Modric) e Jash(ari) che stanno facendo benissimo ma è uguale, basta giocare, entrare, dare il mio contributo“.

Ricci aggiunge: “Il mister Allegri? Abbiamo lo stesso senso dell’umorismo, lo stesso modo di scherzare, la battuta sempre pronta anche con i toscani dello staff, eccellente sotto tutti i punti di vista”.

Lo studio? Parte che ho sempre portato avanti, adesso sono autonomo ma è sempre un aspetto importante. La chitarra? Ho strimpellato per fare una cosa nuova, ancora un po’ mi è rimasto“.