Milan, rebus 9: proposto Mauro Icardi; la replica della dirigenza

Anthony Ferrara · Pubblicato il 11 Dicembre 2025 · Aggiornato il 11 Dicembre 2025

Alcuni intermediari di mercato avrebbero proposto al Milan il profilo di Mauro Icardi, ex centravanti dell’Inter; la risposta rossonera

MILAN PROPOSTO ICARDI – Erano state le prime stagionali. Ma nessuno, o quasi, si aspettava potessero essere anche le ultime. Le reti di Christopher Nkunku e Santiago Gimenez, entrambe arrivate nel corso della gara contro il Lecce, in Coppa Italia, hanno iscritto per la prima e ultima volta sul tabellino dei marcatori il nome di due attaccanti il cui apporto alla causa, in termini realizzativi, resta quasi nullo. Il mal di gol del Diavolo in alcuni interpreti, malgrado gli ottimi numeri registrati da Rafael Leao e Christian Pulisic, preoccupa al punto che quello del 9, dalle parti di Milanello, sia diventato un rebus molto complicato da risolvere. Il mercato di gennaio incombe e le prime candidature cominciano a spuntare sotto l’albero: anche quella di Mauro Icardi.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, infatti, alcuni intermediari avrebbero proposto il profilo di un centravanti argentino pronto al grande tradimento nei confronti dell’ex. L’idea, seppur molto suggestiva, non scalderebbe particolarmente i cuori della dirigenza rossonera per diverse ragioni. Il lauto compenso percepito da Maurito e l’infortunio al crociato degli scorsi mesi non rendono il CV del trentaduenne così appetibile quanto quello di altri candidati come, ad esempio, Lorenzo Lucca.

Icardi torna in orbita Milan: nuova suggestione dopo i colloqui del 2024

Eppure, nonostante i tanti problemi fisici, i numeri di Icardi restano più che confortanti. Nel corso di questa stagione, l’ex Inter ha mostrato le proprie doti di cecchino in 7 occasioni nelle 14 partite in cui è stato chiamato in causa. Il contratto in scadenza al 30 giugno 2026 potrebbe far rima con “occasione”, ma le percentuali di un eventuale sbarco a Milanello sarebbero ridotte al lumicino. Tutto, comunque, porta a pensare che il Diavolo possa regalarsi un nuovo nove sul mercato: i colloqui sono appena all’inizio.