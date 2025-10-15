Milan rassegnato a perdere Maignan: il Chelsea è in pole
Foto © Stefano D’Offizi
Milan, futuro incerto per Maignan
Il Milan si prepara a salutare Mike Maignan. Il portiere francese, il cui contratto scade al termine della stagione 2025/26, sembra ormai destinato a lasciare i rossoneri. Secondo indiscrezioni di mercato, il club è rassegnato alla sua partenza e avrebbe già iniziato a valutare i possibili sostituti.
Chelsea favorito per il trasferimento
Il Chelsea è in pole position per assicurarsi il numero uno della nazionale francese. I Blues avevano già tentato l’assalto nell’estate 2025, arrivando a un’intesa sui termini personali con il giocatore. Tuttavia, le trattative tra i due club si erano arenate: il Milan chiedeva almeno 23 milioni di euro, mentre da Londra erano arrivate offerte ferme a 15 milioni.
Scenario per il 2026
Con il mancato rinnovo all’orizzonte, lo scenario appare chiaro: o una cessione a una cifra ridotta già a gennaio 2026, oppure l’addio a parametro zero a luglio. Per il Chelsea si tratterebbe di un affare importante, mentre per il Milan l’eventuale perdita senza indennizzo rappresenterebbe un duro colpo economico.
Le mosse dei rossoneri
Intanto la dirigenza rossonera lavora a un piano B, monitorando due profili per sostituire Maignan. La priorità resta garantire continuità tra i pali, consapevoli che l’eredità lasciata dal francese non sarà facile da raccogliere.
