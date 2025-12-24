Milan, Rabiot: “Allegri aiuta tanto. Leao, Maignan…”

© foto Stefano D’Offizi

Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni Sky Sport sottolineando il feeling con Massimiliano Allegri e il Milan in generale. Così il trentenne centrocampista francese, partendo da Rafael Leao:

“Ha cambiato a livello di atteggiamento, è un giocatore con tanta qualità, poi dipende da lui a livello mentale“.

L’importanza di Massimiliano Allegri che il giocatore conosce dai tempi della Juventus: “La cosa che ha cambiato il Milan non è un giocatore, è l’allenatore, lo staff; lo conosciamo tutti, è bravo, a livello umano perché nel calcio non sono solo le gambe, con lui ho un rapporto diverso dall’inizio, ha parlato tanto, mi ha aiutato a livello di mentalità“.

Lo Scudetto: “Mi sono trovato subito bene, stiamo facendo un bel percorso in campionato. L’obiettivo è finire tra le prime quattro per la Champions ma voglio qualcosa di più, non è impossibile. Non ho tatuaggi ma se lo vinciamo, potrei farmene uno“.

I tanti punti persi con squadre sulla carta inferiori: “A livello mentale abbiamo sbagliato l’approccio, magari ci rilassiamo un po’ troppo“.

Rabiot sul connazionale Maignan: “Tre-quattro anni fa ha provato a farmi venire al Milan, è un amico ma soprattutto un giocatore fortissimo; portieri così ce ne sono pochi, tutti vogliamo resti“.