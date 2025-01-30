Milan, punto sul mercato: Calabria e Tomori in uscita, mentre Ricci..

Anthony Ferrara · Pubblicato il 30 Gennaio 2025 · Aggiornato il 30 Gennaio 2025

Mercato Milan: tentativo concreto per Ricci del Torino, mentre Calabria avrebbe aperto alla destinazione Bologna; su Tomori, invece…

MERCATO MILAN CALABRIA RICCI – Ore roventi, incandescenti, certamente contrastanti dopo la doccia gelata rimediata a Zagabria, laddove il Milan, in pieno controllo del proprio destino nel girone unico, ha clamorosamente perso una partita, sulla carta, meno complicata di altre. Il day after a Milanello sa di epurazione anticipata. Con Morata a un passo dal Galatasaray e atteso a Istanbul per le visite mediche, fonti turche, tra le quali spicca Elestirel Press, riportano di un concreto interessamento per Strahinja Pavlovic, centrale serbo tornato titolare nelle ultime tre gare agli ordini di Conceicao. Le porte di Casa Milan, però, sono così girevoli da riguardare, almeno, altri quattro elementi della rosa a disposizione del tecnico lusitano e due che potrebbero farne parte nel corso delle ultime ore del mercato.

La prossima trattativa in uscita riguarderà Francesco Camarda, gioiellino rossonero che proverà a brillare di luce propria a Monza, per un’operazione praticamente definita mediante la formula del prestito. Le uscite dalla sede del club, stando a quanto riportato da calciomercato.com, sarebbero da individuare in Davide Calabria, reduce da un battibecco spiattellato in mondovisione con Conceicao e Fikayo Tomori, le cui porte per l’addio sono tornate a spalancarsi attraverso un’offerta ricevuta dalla Premier League.

In particolare, l’ex capitano avrebbe ricevuto l’offerta del Bologna, club pronto a rilevare il cartellino del numero 2 a fronte di un indennizzo minimo, considerando il contratto in scadenza a giugno. Al momento, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Calabria avrebbe posto in standby la proposta in quanto in attesa di altre offerte, magari provenienti dall’estero. Per ciò che concerne la delicata situazione relativa al centrale inglese, il West Ham avrebbe avanzato un’ipotesi di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, con possibili risvolti nelle prossime ore.

Mercato Milan, tentativo concreto per Ricci; a fronte delle diverse uscite…

Finita qui? Assolutamente no: un altro elemento ormai separato in casa e pronto a sciogliere il proprio patto col Diavolo sarebbe Loftus-Cheek, per il quale Furlani attenderebbe novità a stretto giro di posta per poter avviare le pratiche della cessione. Dalla rinuncia a Morata e Camarda, invece, la suggestione Gimenez potrebbe trasformarsi in realtà, con i contatti tra Milano e Rotterdam ritornati a intensificarsi in queste ore.

La svolta totale di gennaio, a Milanello, potrebbe essere costituita anche da un ultimo assalto per Ricci, centrocampista del Torino, per il quale il Milan sarebbe disposto a proporre un prestito con obbligo di riscatto a cifre elevate. Da Zagabria soffiano venti di rivoluzione che imperniano sui cieli della Milano rossonera.