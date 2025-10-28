 Salta al contenuto

Milan punta Gonzalo García: offerta da 20 milioni al Real Madrid

Cristiano Abbruzzese
Gonzalo Garcia Chelsea

Il Milan accelera per Gonzalo García

Il Milan si prepara a muoversi con decisione per Gonzalo García, giovane attaccante del Real Madrid. Il club rossonero, alla ricerca di rinforzi offensivi per il mercato invernale, è pronto a mettere sul tavolo un’offerta da circa 20 milioni di euro per il ventunenne talento spagnolo. L’obiettivo è anticipare la concorrenza e garantirsi un giocatore dal grande potenziale tecnico e atletico.

Profilo in crescita e occasione di mercato

Negli ultimi mesi García si è messo in mostra con il Real Madrid durante il Mondiale per Club, confermando le qualità che da tempo attirano gli osservatori europei. Tuttavia, la concorrenza in attacco e il minutaggio ridotto sotto la gestione di Xabi Alonso hanno aperto uno spiraglio per una possibile partenza a gennaio. Il Milan valuta un prestito con diritto di riscatto, formula che potrebbe soddisfare entrambe le parti.

Le condizioni del Real Madrid e la concorrenza

I Blancos, che hanno blindato Gonzalo García con un contratto fino al 2030, non intendono cederlo definitivamente ma valutano un prestito per garantirgli continuità. Diversi club europei si sono già mossi, ma il Milan è oggi la destinazione più concreta e affascinante. Una decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane, quando il mercato di gennaio entrerà nel vivo e il giovane attaccante dovrà scegliere tra restare a Madrid o abbracciare la Serie A.

LEGGI ANCHE:

  1. Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
  2. Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
  3. Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
  4. Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
  5. Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
  6. Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
  7. Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
  8. Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
  9. Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
  10. Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
  11. Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
  14. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  15. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo

In tendenza

Notizie correlate