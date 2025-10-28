Milan punta Gonzalo García: offerta da 20 milioni al Real Madrid

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 28 Ottobre 2025 · Aggiornato il 28 Ottobre 2025

Il Milan accelera per Gonzalo García

Il Milan si prepara a muoversi con decisione per Gonzalo García, giovane attaccante del Real Madrid. Il club rossonero, alla ricerca di rinforzi offensivi per il mercato invernale, è pronto a mettere sul tavolo un’offerta da circa 20 milioni di euro per il ventunenne talento spagnolo. L’obiettivo è anticipare la concorrenza e garantirsi un giocatore dal grande potenziale tecnico e atletico.

Profilo in crescita e occasione di mercato

Negli ultimi mesi García si è messo in mostra con il Real Madrid durante il Mondiale per Club, confermando le qualità che da tempo attirano gli osservatori europei. Tuttavia, la concorrenza in attacco e il minutaggio ridotto sotto la gestione di Xabi Alonso hanno aperto uno spiraglio per una possibile partenza a gennaio. Il Milan valuta un prestito con diritto di riscatto, formula che potrebbe soddisfare entrambe le parti.

Le condizioni del Real Madrid e la concorrenza

I Blancos, che hanno blindato Gonzalo García con un contratto fino al 2030, non intendono cederlo definitivamente ma valutano un prestito per garantirgli continuità. Diversi club europei si sono già mossi, ma il Milan è oggi la destinazione più concreta e affascinante. Una decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane, quando il mercato di gennaio entrerà nel vivo e il giovane attaccante dovrà scegliere tra restare a Madrid o abbracciare la Serie A.

