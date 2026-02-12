Milan, Pulisic torna per Pisa: le scelte di Allegri

Pulisic verso la convocazione

Il Milan prepara la trasferta di Pisa con una notizia che pesa: Christian Pulisic ieri ha lavorato in gruppo e, salvo imprevisti nell’ultima rifinitura dopo la conferenza di Massimiliano Allegri, sarà tra i convocati. Non partirà titolare: la borsite all’ileopsoas lo ha tenuto fuori diversi giorni e lo staff intende gestirlo. Ma la sua presenza in panchina rappresenta un segnale chiaro.

Nel 2026 l’americano è ancora a quota zero gol e il Diavolo ha bisogno delle sue accelerazioni per restare agganciato alle prime posizioni in Serie A.

Leao da gestire, fiducia a Loftus-Cheek

Niente da fare per Saelemaekers, che punta al rientro contro il Como. Nel 3-5-2 visto nelle ultime settimane, Loftus-Cheek spera nella conferma da riferimento avanzato. Al suo fianco può agire ancora Nkunku, mentre Rafael Leao sta migliorando dalla pubalgia. Con tre gare in dieci giorni, il portoghese verrà dosato con attenzione.

Sulle corsie, conferma per Athekame a destra e Bartesaghi a sinistra. In mezzo al campo uno tra Fofana e Ricci, con Modric e Rabiot a completare il reparto.

Ballottaggi in difesa

Dietro, Tomori insidia De Winter, titolare in sette delle ultime otto uscite, con Gabbia alternativa pronta.

Il Milan cerca continuità e punti pesanti. A Pisa non sarà una formalità.