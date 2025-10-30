Milan, Pulisic brucia le tappe? Nel mirino la gara contro la Roma

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 30 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Comincia a svuotarsi l’infermeria in casa Milan. I giocatori che torneranno a disposizione quasi certamente per la gara contro la Roma sono Estupiñán, reduce da alcuni problemi fisici rimediati nella scorsa sosta nazionali con il suo Ecuador, e Jashari che ha quasi completato la riabilitazione in seguito all’infortunio al perone dello scorso agosto.

MILAN, PULISIC ANTICIPA IL RIENTRO? LE ULTIME

Il rientro più atteso da Max Allegri e dai tifosi rossoneri, però, è quello di Christian Pulisic. Inizialmente, il suo ritorno tra i convocati era previsto per la gara contro il Parma, come dichiarato dallo stesso tecnico prima della sfida con l’Atalanta: “Sicuramente salta Atalanta e Roma, speriamo di averlo almeno in panchina contro il Parma”.

Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, da Milanello arrivano buone notizie: lo statunitense sta reagendo nel migliore dei modi alla lesione di basso grado del bicipite femorale e potrebbe anticipare il proprio rientro in campo, tornando nella lista dei convocati già contro la Roma. È molto difficile, ma non impossibile: Allegri può solo aspettare e incrociare le dita. Più realistica, invece, appare la sua presenza contro il Parma, quando Pulisic dovrebbe aver recuperato completamente, riducendo così il rischio di una ricaduta.

