Milan, la dirigenza rossonera avrebbe aperto il dossier rinnovo anche per Yacine Adli e Davide Calabria: parti al lavoro con gli entourages

In attesa di dirimere le molto più impellenti questione rinnovo legate al duo francese Theo Hernandez–Maignan, attualmente in una fase di stallo, il Diavolo cerca consolazione concretizzando due trattative, apparentemente, molto più semplici, ossia quelle per Davide Calabria e Yacine Adli. In particolare, il centrocampista ex Bordeaux, dopo un anno passato ai margini del progetto Pioli, ha trovato continuità di prestazione e minutaggio nelle rotazioni del tecnico rossonero, complice anche la partenza di Krunic verso la Turchia, trovando la prima gioia in maglia rossonera contro la Roma, nell’ultima gara sulla panchina giallorossa di Mourinho.

Dai piani alti di Casa Milan sarebbero già stati stanziati i primi contatti con l’agente del calciatore, Sissoko, per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Stesso discorso, anche se un minimo più urgente, riguardo Davide Calabria, il cui attuale patto col Diavolo scadrà nel 2025. La dirigenza rossonera, secondo quanto appreso da calciomercato.com, avrebbe intenzione di premiare il senso di appartenenza e la dedizione alla causa del numero 2 e del numero 7, elementi importanti dello spogliatoio e, dunque, più che utili alla causa anche da questo punto di vista.

Il tutto, in attesa di concludere positivamente le operazioni in salsa francese per Theo Hernandez e Maignan, i cui contratti fino al 2026, non ancora rinnovati, generano qualche piccolo campanello d’allarme dalle parti di Casa Milan.

Oltre all’articolo: “Milan, priorità priorità rinnovo anche per Adli e Calabria: le ultime”, leggi anche: