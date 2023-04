MILAN MILINKOVIC-SAVIC – Con un rinnovo ancora non vicinissimo e la vicina entrata nell’ultimo anno di contratto, il futuro di Sergej Milinkovic-Savic tiene sempre in apprensione i tifosi della Lazio. E’ chiaro che in caso di mancato accordo per il prolungamento, la cessione del giocatore in estate diventerebbe quasi scontata. Le pretendenti non mancano, ed in Italia, oltre alla solita Juve, si sarebbe aggiunto alla lista delle squadre interessate anche il Milan.

MILAN, POSSIBILE TENTATIVO PER MILINKOVIC-SAVIC: LA SITUAZIONE

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, i rossoneri vorrebbero fare un tentativo per portare il serbo a Milano su richiesta di Pioli. Il tecnico, infatti, lo ha già allenato proprio nella sua esperienza nella Capitale e, stravedendo per le sue qualità, sarebbe ben contento di ritrovarlo. Al momento, però, ci sono club nettamente più avanti in un’ipotetica griglia. In particolare le inglesi, tra Arsenal e Newcastle, con quest’ultima che ha già avuto diversi contatti con l’agente Kezman, oltre ad essere la società ad avere maggiore disponibilità economica.

LEGGI ANCHE: