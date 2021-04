Milan, Pioli: “Lazio forte, mi aspetto gara equilibrata”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni principali:

“La Lazio è una squadra forte, giocatori tecnici, fisici… la abbiamo già affrontata e battuta ma sono state partite molto equilibrate, come ci aspetterà ma abbiamo le capacità e la determinazione per fare una grande partita”.

Su Ibrahimovic: “Sta meglio ma non sarà della partita domani; Mario e Leao si giocano il posto al centro dell’attacco. Mario sta sicuramente meglio e tutti e due hanno le caratteristiche giuste per darci apporto in area“.

