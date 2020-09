Milan, Pioli: “Bologna intenso e rapido. Pensiamo a partire bene, crescere e migliorare” MILAN PIOLI BOLOGNA – Stefano Pioli, allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima di campionato di Serie A contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni principali: “Il Bologna credo abbiamo cambiato qualcosa, posizioni diverse ma è una squadra che ha mantenuto intensità e aggressività che ti possono mettere in difficoltà. Giocatori veloci, ottime qualità ed è un squadra da affrontare con determinazione le lucidità puntando sulle nostre qualità“. Gli obiettivi del Milan: “Dobbiamo pensare a crescere e migliorare, una squadra ambiziosa e forte e bisogna dimostrarlo ogni volta che scendiamo in campo. I pronostici spesso sono fatti per essere smentiti. Credo nelle ultime di campionato il Milan abbia sempre perso la prima stagionale e vogliamo iniziare con un risultato positivo“. Su Paqueta: “Ha qualche difficoltà per le posizioni che prendiamo in campo e anche perché è un giocatore con caratteristiche particolari, vediamo cosa ci dirà il mercato“. Pioli conclude: “E’ importante continuare a creare occasioni e aumentare la percentuale di concretizzazione. Dobbiamo migliorare nel capire i momenti delle partite, quando fare giocate dirette per sorprendere l’avversario ma siamo sulla strada giusta per avere più soluzioni. Il mio motto? Mai arrendersi e migliorarsi sempre“. OLTRE A “MILAN, PIOLI…”, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: Milan-Bakayoko, è questione di tempo: il Chelsea però non fa sconti Verona-Roma, il primo posticipo della Serie A 2020/2021 [LIVE] Apertura stadi: dopo l’Emilia, ecco Veneto e Lombardia Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

